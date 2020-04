Guanti e mascherine: occhio a dove buttarli

Disperderli nell'ambiente è pericoloso per se e per gli altri, in più inquina l’ambiente e sono previste sanzioni fino a 3000 euro.

Il Comando Polizia locale di Castano Primo, rammenta che l’uso della mascherina è obbligatorio ogni qualvolta si esce di casa. Non basta averla al seguito o indossarla in forma errata. Anche per tali tipologie di errato utilizzo è prevista la sanzione di euro 400,00.

Una volta utilizzata nel rientrare in casa le stesse vanno possibilmente chiuse in due sacchetti uno dentro l’altro e conferite nell’indifferenziato. E’ vietato disperdere le stesse nell’ambiente o lasciarle cadere in terra. Questa azione è pericolosa per se e per gli altri, in più inquina l’ambiente e sono previste sanzioni fino a 3000 euro.

Anche per i guanti monouso di cui è importantissimo l’utilizzo valgono le stesse regole di conferimento nella pattumiera, se ci si trova fuori casa è possibile conferirli nel cestino stradale più vicino.

