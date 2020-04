Il costo dell'emergenza

L'impegno costante e quotidiano nella delicata battaglia contro il Coronavirus. La Croce Azzurra di Buscate, tra interventi e le cifre sostenute per far fronte all'emergenza.

L'emergenza fatta di numeri, cifre o più nello specifico di costi. Sono quelli che ha dovuto sostenere la Croce Azzurra di Buscate, fin dal primo giorno che è scoppiata questa difficile e dura battaglia contro il Coronavirus, e che si sono concretizzati grazie anche al sostegno ed al contributo delle donazioni. "I numeri sono significativi - si legge in una note dell'importante realtà del nostro territorio - Risorse che servono per la sicurezza dei soccorritori e dei pazienti. La continua oscillazione di prezzi dei DPI sul mercato non ci ha aiutato a prendere decisioni semplici. Anche noi, purtroppo, siamo stati vittime di speculazione". Ma vediamoli, allora, più da vicino questi costi: mascherine FFP2 1000 pezzi 4385 euro, mascherine chirurgiche 500 pezzi 650 euro, mascherine permanenti 9 pezzi 189 euro, quindi tute in tyvek 486 pezzi 3.116 euro, guanti 40 scatole 323,3 euro, occhiali 27 pezzi 56,15 euro e ossigeno extra 760 euro; fino ad arrivare al materiale per la sanificazione, ossia bombolette disinfezione 124 pezzi 1.116 euro, macchina ozono 1 pezzo 1.055,3 euro, detersivi 650 euro e smaltimento rifiuti speciali 150 euro, per un totale di 15.189,93 euro (Iva inclusa). "Le spese da fare sono ancora tante - concludono - l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e l’importanza di una sanificazione specifica saranno fondamentali ancora per molto tempo. Grazie per il vostro aiuto, sappiamo che potremo contare su di voi anche in futuro".

