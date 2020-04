Torna il mercato del mercoledì

Dal 29 aprile a Turbigo verrà fatto nuovamente il mercato settimanale, dopo lo 'stop' di questi ultimi mesi per l'emergenza Coronavirus. Dovranno essere seguite precise norme.

Riapre il mercato settimanale. Dopo lo 'stop' degli ultimi mesi per l'emergenza Coronavirus, insomma, dal 29 aprile a Turbigo tornano i banchi per il tradizionale appuntamento del mercoledì. Da sottolineare che l'organizzazione avverrà nel rispetto delle regole dettate dall'ordinanza di Regione Lombardia n.532 del 24 aprile. Più nello specifico, allora, l'accesso all'area sarà consentito ad un solo componente per nucleo familiare (fatta eccezione per la necessità di portare con sé minori di anni 14, disabili o anziani) e solo dopo essere stati sottoposti al rilevamento della temperatura corporea (se dovesse risultare pari o superiore a 37,5°, l'utente sarà invitato a tornare a casa e contattare il medico curante, il numero verde regionale o quello del Ministero della Salute), quindi dovrà essere mantenuto un adeguato distanziamento in ogni punto della zona di almeno un metro, saranno vietati assembramenti (anche durante l'attesa per accedere) e potrà entrare un numero massimo di 40 persone; ancora, non sarà assolutamente consentito soffermarsi nell'area mercato, oltre il necessario per fare gli acquisti, con la Polizia locale che avrà facoltà di sanzionare ed allontanare gli inadempienti; infine, durante il servizio, presso gli spazi, degli operatori della Protezione Civile svolgeranno la funzione di incaricato di pubblico servizio, ragion per cui potranno impartire disposizioni attinenti l'entrata, l'uscita e il distanziamento tra i presenti.

