Lo 'Sportello' per gli studenti

Comune di Dairago e cooperativa 'Elaborando' hanno, infatti, deciso di attivare uno 'Sportello d'ascolto on line' alla scuola secondaria di primo grado 'Anna Frank'.

Sui banchi di scuola non ci torneranno più fino a settembre. Ma i ragazzi che desiderino trovare un dialogo e un supporto in tempi di emergenza da COVID-19 potranno contare su un alleato prezioso. Comune e cooperativa 'Elaborando' hanno, infatti, deciso di attivare uno 'Sportello d'ascolto on line' alla scuola secondaria di primo grado Anna Frank. A coordinarlo è stata designata la psicologo Virginia Tacchi. Gli studenti potranno contattare la professionista per fissare un appuntamento attraverso la casella di posta elettronica virginiasportello [at] libero [dot] it e potranno così affidarle le loro riflessioni, problematiche, ansie in un'epoca che, particolarmente per i giovani così bisognosi di regalarsi una vita dinamica all'aria aperta, appare di difficile gestione ed esige un aiuto adeguato anche sul piano psicologico.

