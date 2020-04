Sposarsi... oltre le mascherine

Mentre tanti spostano cerimonie all'autunno o al prossimo anno, complice anche l'attuale sospensione dei riti in chiesa, ecco almeno una bella storia che testimonia la forza di guardare avanti.

In questo periodo di pandemia ogni piccola/grande azione e situazione, anche semplice, appare diversa; molte vengono sospese e rimandate... Le notizie che si rincorrono sono per lo più negative. Ma non sempre è così. Ci sono storie di speranza, di persone che vogliono guardare avanti, al loro futuro, senza lasciarsi intimorire dal presente, cercando di adattarsi alle situazioni. Questa è la storia, per esempio, di Viviana e Guido, che hanno deciso di sposarsi, oggi, 26 aprile 2020, in Comune a Cuggiono.

Nessuna grande festa come avevano immaginato e sognato, nessuna presenza di parenti ed amici ad accoglierli, accompagnarli e festeggiarli nel loro giorno più bello, ma un clima raccolto ed essenziale per confermare il loro 'sì'.

I due sposi, due testimoni a debita distanza, un amico con i requisiti di funzionario civile (e regolare tricolore di ordinanza) per celebrare. Le mascherine di legge e un momento indimenticabile, pur nella semplicità, senza i fasti di una passeggiata romantica, con gli amici e i parenti ad ammirarli, da lontano, come avveniva solitamente, nel Parco di Villa Annoni, ma soltanto una grande accortezza e intimità.

E così, mentre tanti spostano cerimonie all'autunno o al prossimo anno, complice anche l'attuale sospensione dei riti in chiesa, ecco almeno una bella storia che testimonia la forza di voler guardare avanti.

E noi... come tutti, non possiamo che augurare tanta felicità a Viviana e Guido, e a tutti coloro che si stanno promettendo amore eterno, anche in questo periodo. Che il loro futuro sia roseo... e senza mascherine!

