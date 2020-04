Sindaco si 'auto-multa'

Il primo cittadino di Turbigo, Christian Garavaglia, nell'andare a deporre la corona di alloro per il 25 Aprile, prende una via a senso unico in contromano e, così, si sanziona.

Dice quel vecchio detto che "Chi sbaglia... paga" e, allora, il tempo di parcheggiare e scendere dalla macchina, ed ecco che è arrivata proprio la sanzione. Anzi, per essere precisi, si è auto sanzionato. Già, avete capito bene; nessun errore o quant'altro, insomma, perché nelle scorse ore il sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia, partendo da quel principio per lui da sempre importante e fondamentale per cui tutti siamo uguali davanti alla legge, si è, appunto, multato da solo. "Che cosa è accaduto? - racconta il primo cittadino - Molto semplice: mentre stavo andando a deporre la corona di alloro al monumento dei caduti in occasione del 25 Aprile, ho voluto percorrere in macchina il tradizionale tragitto che ogni anno facciamo con il corteo, ma sovrappensiero ho, purtroppo, imboccato via al Torrione, a senso unico, in contromano. Un errore e una svista, certo, però, lo ripeto, le regole valgono per ciascuno e devono essere rispettate, così, una volta sul posto, assieme ai due agenti del nostro comando di Polizia locale, che in quel momento erano di turno, mi sono preso le mie responsabilità e (in qualità di sindaco) mi sono comminato personalmente la sanzione".

