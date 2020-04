Il grande impegno della scuola

Più vicini a studenti e famiglie... Dalla didattica a distanza ai supporti informatici: il grande impegno e l'attenzione dell'istituto comprensivo 'Ada Negri' per l'emergenza.

Più vicini a studenti e famiglie... Dalla didattica a distanza ai supporti informatici: il grande impegno e l'attenzione dell'istituto comprensivo 'Ada Negri'. Insieme, per superare e vincere questa difficile e delicata emergenza Coronavirus. Ed ecco, allora, che, fin da subito, la scuola magnaghese ha risposto "presente". "Grazie di vero cuore - dice il sindaco Carla Picco - Accanto, infatti, alle lezioni, ho appreso dal dirigente scolastico che l'istituto si è immediatamente attivato al fine di consentire anche agli alunni sprovvisti di supporti informatici, di poter lavorare da casa con i loro insegnanti e compagni". Più nello specifico, nelle scorse settimane, grazie ad un finanziamento statale di oltre 15 mila euro, sono state acquistate dotazioni informatiche per una spesa di oltre 9.500 euro, che andranno, appena consegnate dal fornitore, ad integrare la dotazione già a disposizione di scuola ed allievi. "La scorsa settimana, intanto, 30 tablet forniti dalla Regione Lombardia sono stati distribuiti, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ai ragazzi che ne avevano fatto richiesta. Inoltre, tramite finanziamento ricevuto, è stata implementata la piattaforma informatica specifica per le attività didattiche e per quelle di interazione con studenti e famiglie. Il tutto coordinato e supervisionato dall’animatore digitale, docente dell’istituto, che ha supportato e supporterà colleghi, alunni e genitori nelle necessità informatiche". Scuola e Amministrazione comunale, ancora, stanno coordinandosi per formulare con anticipo un piano per il diritto allo studio che consenta sin dai primi giorni di avvio del nuovo anno scolastico, di operare a pieno regime nell’intento di integrare le attività che, per le ragioni conosciute, non hanno potuto avere compimento. "Il dirigente, poi, mi ha anche informato – continua il primo cittadino – che per le spese già anticipate dalle famiglie per le gite scolastiche, sono stati approntati tutti gli atti e le azioni utili ai rimborsi che, ove possibile, sono già stati effettuati. Insomma anche la scuola come la macchina comunale non si è fermata o lasciata intimorire dall’emergenza, anzi ha trovato al proprio interno risorse, energie e competenze che ci stanno consentendo di vivere al meglio questo momento davvero davvero complicato. E così continueremo ad operare".

