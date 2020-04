Casorezzo dal 'cuore' grande

'C' come Casorezzo, 'C' come cuore. Il Comune, piccolo per estensione, è però grande in solidarietà. Lo provano in modo inequivocabile i 2700 euro che sono stati finora raccolti.

'C' come Casorezzo, 'C' come cuore. Il Comune, piccolo per estensione, è però grande in solidarietà. Lo provano in modo inequivocabile i 2700 euro che sono stati finora raccolti tra la popolazione a sostegno delle persone bisognose. "I versamenti - spiega il Comune in una nota - sono stati eseguiti da 14 persone fisiche e due associazioni-società". Ed è la più esplicita attestazione del fatto che l'esigenza di non lasciare indietro nessuno in quest'epoca di emergenza da COVID-19, per il Comune retto dal sindaco Pierluca Oldani, è stata pienamente intercettata. Ma, a fronte di tanta generosità profusa, le esigenze di sostegno in paese sono, comunque, sempre numerose. E per questo il Comune lancia l'appello ad effettuare ulteriori donazioni sul conto corrente che ha predisposto ovvero IT 09 O 05034 32790 000000000968.

