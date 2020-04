Mercati all'aperto dal 29 aprile

"La Regione Lombardia questo pomeriggio ha definito le regole di cornice per la sperimentazione dei mercati comunali all'aperto che partira' dal prossimo 29 aprile,

in accordo con le richieste di A.N.C.I.". Lo fa sapere una Nota della Regione.

"La sperimentazione - prosegue la Nota - avra' luogo all'insegna delle linee guida di prevenzione e sicurezza che caratterizzeranno ogni iniziativa di Regione in vista della fase due, lasciando ai Comuni che vorranno aderire la possibilita' di disciplinare in modo piu' mirato le singole disposizioni a seconda del contesto".

