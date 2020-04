Ramadan in casa

Divieti e restrizioni per l'emergenza Coronavirus. Quest'anno, allora, il Ramadan si farà a casa. La comunità islamica di Castano, ad esempio: ognuno pregherà nelle proprie abitazioni.

Si cambia, inevitabilmente. Perché con le direttive, le regole ed i divieti per l'emergenza Coronavirus, ecco che il Ramadan quest'anno si farà a... casa. Ognuno, insomma, pregherà direttamente nelle proprie abitazioni. "Da sempre per noi è fondamentale e prioritario il rispetto delle leggi - afferma Rizwan Naeem, presidente dell'Associazione Islamica Castanese - Così, appunto, come comunità islamica a Castano faremo la tradizionale preghiera, ciascuno a casa". Se prima, dunque, ci si ritrovava la sera per pregare assieme, adesso i singoli cittadini e i nuclei familiari, dalle loro abitazioni, seguiranno, da una parte il digiuno, dall'altra, appunto, la devozione, in attesa di capire l'evolversi della situazione, in vista del momento conclusivo attorno alla fine di maggio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro