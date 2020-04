Le mani dell'amore

Sandra e Giancarlo: la storia che ha commosso l'Italia intera. Ricoverati in ospedale a Fermo per il Coronavirus, hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio in terapia intensiva.

Le mani che si avvicinano e si stringono. Lei in un letto, lui nell'altro, entrambi ricoverati in ospedale a Fermo (nelle Marche). Le mani che raccontano quel legame grande, forte, indissolubile che li lega da ben 50 anni. Perché sì certo, purtroppo, il virus, il maledetto COVID-19, che non fa sconti e non guarda in faccia a nessuno, si è insinuato nei loro corpi, ma niente potrà mai cancellare il loro immenso e straordinario amore. Sandra e Giancarlo, 71 e 73 anni, una storia fatta di emozioni e sentimenti; Sandra e Giancarlo, uniti anche nella malattia, tutti e due colpiti, appunto, dal Coronavirus che li ha costretti a ricorrere alle cure dei sanitari. Fianco a fianco, insomma, là nel reparto di terapia intensiva, il ventilatore sui volti, la dura e complicata battaglia contro questo nemico subdolo, però pure quella complicità che non si è mai spenta, anzi è stata, di nuovo e sempre più, sancita grazie ai medici ed agli infermieri che li stavano seguendo. Già, perché agli inizi di aprile, i coniugi hanno tagliato nientemeno che l'invidiabile traguardo del 50° di matrimonio e, allora, ecco che il personale della struttura ha deciso di organizzare loro una bellissima sorpresa. "Ho preso dei cuoricini di cioccolato che avevo a casa con un '50' - ha scritto sulla sua pagina Facebook Roberta Ferretti, l'infermiera che ha seguito la coppia ed alla quale è venuta l'idea - Abbiamo suonato la marcia nuziale e loro, con le poche forze che avevano, si sono presi le mani. La signora piangeva, era felicissima; il marito parlava della moglie innamoratissimo. Le lacrime scendevano dagli occhi, si appannava tutto e non si vedeva più nulla, ma si assaporava l'amore nonostante il contesto COVID. Gli sposi stanno bene e ci hanno regalato un'emozione che ricorderò per tutta la vita".

