"Un paese dal cuore d'oro"

"Tanti gesti - commenta il primo cittadino dairaghese - testimoniano la solidarietà e la coesione della nostra comunità, anche in questo difficoltoso periodo, grazie".

Piccolo paese dal grande cuore. Dairago dimostra nei fatti di essere pienamente vicino a se stessa nei gesti quotidiani che chi dispone di buone risorse economiche compie verso chi, sfortunatamente, non si trova nella stessa situazione. E' il sindaco Paola Rolfi a ricordare quanto Dairago abbia saputo aprirsi ai bisogni dei sofferenti e di chi si trova in difficoltà finanziarie nel momento emergenziale del Covid-19. "A oggi - scrive- sono stati erogati buoni per un valore complessivo di 25.500 Euro a favore di 57 famiglie. Vorrei ringraziare tutte le persone che, con generosità, stanno contribuendo alla raccolta di generi alimentari presso il Tigros gestita in collaborazione con la Caritas parrocchiale, e alla raccolta fondi per le famiglie dairaghesi in difficoltà economica a causa del coronavirus. La comunità ha donato sul conto corrente indicato dal comune finora 1.920 Euro. "Questi gesti - prosegue il primo cittadino dairaghese- testimoniano, ancora una volta, la solidarietà e la coesione della nostra comunità, anche in questo difficoltoso periodo, grazie".

