La solidarietà su 'due ruote'

La Federazione Motociclistica Italiana una campagna di adesione di volontari non iscritti all'elenco 'Volontari Motociclistici FMI' per la consegna dei farmaci a domicilio.

L’immagine del motociclista brutto sporco e cattivo è ormai lontana, anzi sempre di più il mondo delle due ruote a motore ha dato segnali positivi di collaborazione, assistenza e beneficenza. Questo è un periodo difficile dove dovremo fare i conti con il lockdown e con i prossimi mesi che saranno particolarmente complessi per il nostro Paese, tutti ci dobbiamo mettere nell'ottica di dare il massimo della solidarietà e nel fare le scelte corrette nei prossimi mesi per la salute e per l'economia dell'Italia. In tutto questo anche i motociclisti possono fare la differenza, così è stata lanciata dalla Federazione Motociclistica Italiana una campagna di adesione di volontari non iscritti all'elenco 'Volontari Motociclistici FMI' per la consegna dei farmaci a domicilio. Un servizio che va ad aiutare, insieme ad altre associazioni, i meno fortunati, gli anziani e chi altro non può uscire di casa. Anche i motociclisti possono fare tanto, le due ruote sono isolate, sono rapide, sono comode per questi interventi di aiuto, anche perché una mano in più fa sempre comodo e, grazie alle ridotte dimensioni delle merci da trasportare, la moto può fare la differenza magari in qualche tipo di consegna impegnativa come percorso. Certo casi limite, ma anche nel quotidiano bisogno, magari cittadino un numero elevato dei volontari permette un servizio più celere e con meno rischi. L’unica prerogativa per potersi registrare a questo servizio volontario è di essere in possesso della tessera FMI in corso, più che altro per motivi assicurativi. Quindi se sei tesserato FMI e hai voglia e tempo la società ha bisogno anche di te. Per aderire all'iniziativa che mette in moto la solidarietà basta compilare il form al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0SKEUpItZt1cTYPHfj2TwZy73c4yI...

