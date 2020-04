Per ora sta sondando il terreno, ma il suo intento è chiaro: fornire un supporto psicologico in termini di ascolto e consulenza alla cittadinanza per aiutarla a gestire l'emergenza.

Per ora sta sondando il terreno, ma il suo intento è chiaro: fornire un supporto psicologico in termini di ascolto e consulenza alla cittadinanza per aiutarla a gestire in modo ottimale il delicato momento dell'emergenza COVID-19. La giunta del sindaco Moreno Agolli pensa all'attivazione in paese di uno sportello psicopedagogico. "Lo sportello - spiega il Comune di Arluno in una nota - è rivolto ai cittadini e si concretizza in un'attività d'ascolto, confronto, informazione e consulenza volte a sostenere i diversi soggetti, ad agevolare la cogestione delle situazioni problematiche, a favorire l'emergere delle risorse individuali e collettive, a creare reti di sostegno, a facilitare e incrementare l'autostima e a sostenere, con particolare attenzione, i genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta". Uno sportello volto, quindi, ad assecondare le esigenze di ogni età con il loro carico di problematicità e di necessità di affrontarle. Al riguardo il comune ha avviato una manifestazione di interesse che invita chi fosse interessato e disponesse delle competenze professionali adeguate a inoltrare la propria candidatura. Il limite posto è per le 12 di mercoledì 6 maggio. L'Amministrazione valuterà, poi, a chi aggiudicare l'importante servizio che intende offrire il successivo 11 maggio.

