COVID-19: primo guarito a Buscate

Una buona notizia quella che arriva da Buscate, dove c'è la prima guarigione di una persona risultata positiva al Coronavirus. Ad annunciarlo è, come sempre, il sindaco.

Una buona notizia quella che arriva da Buscate, dove c'è la prima guarigione di una persona risultata positiva al Coronavirus. Ad annunciarlo è, come sempre, il sindaco Fabio Merlotti: "Siamo, poi, in attesa dei tamponi di controllo da parte di un altro nostro concittadino - dice - Per quanto riguarda, inoltre, la situazione generale sono 13 i casi in paese (di questi, appunto, due sono ormai praticamente guariti, mentre uno, purtroppo, ci ha lasciato). Ancora, abbiamo avuto delle quarantene, la maggior parte delle quali terminate. Possiamo guardare, insomma, al presente ed al futuro con speranza e importanti indicazioni verso una discesa della curva".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro