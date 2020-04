La solidarietà di Magnago

Il 'cuore grande' di Magnago e Bienate: tante le iniziative e le persone in campo per l'emergenza Coronavirus. I numeri degli aiuti e dei servizi per la popolazione.

Il 'cuore grande' di Magnago e Bienate. Il 'cuore grande' delle tante persone che, fin dal primo giorno di emergenza Coronavirus, non si sono mai tirate indietro, anzi... una dopo l'altra hanno riposto presenti e lo hanno fatto con quello spirito di sacrificio e collaborazione che contraddistingue il paese del nostro territorio. Ma, accanto a questi cittadini, poi, ci sono anche i numeri "Belli e importanti, che ci danno speranza - scrive il sindaco Carla Picco - Sono i numeri degli euro donati, dei volontari impegnati, dei gesti, di piccole e grandi azioni solidali". Più nello specifico, infatti, nel capoluogo e in frazione sono oltre 15 i volontari gruppo emergenza COVID, attivi quotidianamente per portare mascherine, spesa, medicine e far fronte a piccole e grandi necessità dei nostri concittadini; mentre 7 quelli della Protezione Civile che supportano il C.O.C., presidiano con la Polizia Locale il territorio, aiutano coloro che sono in quarantena per le necessità giornaliere; fino ai dipendenti comunali che, riorganizzati e coordinati tra loro, stanno dando risposta ai bisogni vecchi e nuovi della popolazione. Un impegno costante, insomma, che ha portato e sta portando a risultati significativi. "Negli ultimi 39 giorni di attività sul campo - continua il primo cittadino - le ore di attività del gruppo di Prociv sono state oltre 3170, domeniche comprese. Di queste, oltre 1200 sono servite per supportare i Vigili nelle attività di controllo e presidio del territorio, 1120 le ore dedicate a supportare il C.O.C. nei servizi di programmazione, monitoraggio e pianificazione delle iniziative, 126 per turni al centralino AREU ed oltre 800 per attività di intervento sui bisogni della cittadinanza, in particolare di quanti si trovano in quarantena. Ancora, i volontari del gruppo emergenza COVID, che ora superano il numero di 15 unità, cui si aggiunge la fattiva collaborazione dell’associazione 'Pane di San Martino', hanno distribuito ad oltre 3000 famiglie le mascherine di Comune e Regione Lombardia, quindi 1000 volantini informativi ed hanno consegnato più di 50 spese a domicilio e portato a 300 nuclei familiari i sacchi dei rifiuti richiesti". Ma non è finita qui, perché ecco, come detto, gli operatori comunali del numero emergenza COVID, del centralino comunale e del servizio sociale, che smistano mediamente 40/50 chiamate al giorno per fornire informazioni o dare risposte alle necessità legate al delicato periodo. "A tutti coloro che ci hanno contattato non è mancata una pronta risposta che ha permesso di alleggerire questo momento difficile, almeno nel disbrigo delle necessità quotidiane - spiega il sindaco - Una decina i cittadini supportati dallo psicologo che il Comune ha messo a disposizione. Ci sono, poi, i contatti umani e toccanti che quotidianamente ho con i malati ed i loro familiari: sperare assieme vada un po’ meglio, condividere il dolore della comunità tutta quando purtroppo un concittadino ci lascia. Ecco questi sono i numeri, gli altri numeri dell’emergenza del nostro Comune e dei preziosissimi volontari". Senza dimenticare, inoltre, le 55 istanze di aiuto per l'emergenza alimentare (55 pacchi e buoni spesa di 12 mila euro; altre 10 sono in fase di valutazione), i pasti a domicilio (7 le persone che ne fruiscono) e la colletta alimentare. "Sono stati raccolti 625 chili di pasta, 102 di riso, 1000 barattoli di scatolame vario, 130 prodotti per l’igiene personale, 142 confezioni di biscotti e dolci, 73 litri di olio, 30 chili di zucchero, farina e caffè e ancora cioccolato, prodotti per bambini, dadi, aceto - conclude Picco - Che dire, allora, se non grazie, dal profondo del cuore. Grazie ai cittadini che rispettano le regole ed hanno risposto con entusiasmo ai nostri appelli di aiuto; grazie alla Protezione Civile e a quanti spontaneamente hanno dato la disponibilità per formare il gruppo volontari COVID. Un ringraziamento, quindi, ai dipendenti del Comune, agli assessori, ai consiglieri ed al segretario comunale. Non dimentichiamoci che solo facendo squadra, la partita può essere vinta e le premesse per vincerla ci sono tutte".

