COVID-19 a Magnago

L'aggiornamento del sindaco Carla Picco sulla situazione nel capoluogo e in frazione. In totale sono 23 i casi di positività al Coronavirus. "Mi raccomando, seguiamo le direttive".

Il bilancio lo fa, come sempre, il sindaco Carla Picco. Alla fine, ad oggi, sono 23 in totale i casi di positività al Coronavirus a Magnago e Bienate. Di questi, poi, 5 sono guariti completamente, 5, purtroppo, sono deceduti ed "Alle loro famiglie va la nostra vicinanza ed il nostro rinnovato affetto - scrive il primo cittadino" e 13 sono attualmente in quarantena a casa o ricoverati. "Inoltre, contemporaneamente, ci sono 33 persone poste in quarantena qualificati come casi di contatto stretto. Come vedete, ancora l’emergenza non è finita: dobbiamo continuare a rispettare regole di distanziamento sociale, usare guanti e mascherine se dobbiamo uscire. Non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia perché vanificheremmo tutti gli sforzi sin qui fatti e mancheremmo di rispetto a chi ha combattuto, combatte ed a chi ci ha lasciato".

