"Biblioteca in... sicurezza"

Emergenza Coronavirus: l'Amministrazione comunale ha potenziato i servizi digitali, per continuare a promuovere la cultura tra la cittadinanza. Niente libri a domicilio, invece.

'La biblioteca è piena di sicurezza': l'hanno intitolato così il messaggio, a firma dell'assessore Luca Fusetti, che approfondisce e chiarisce, anche in risposta ad alcune domande e dubbi, quella che è la situazione attuale, appunto, dell'importante realtà di Castano Primo. "Come Amministrazione comunale riteniamo la cultura un elemento fondamentale del benessere dei cittadini e della comunità, garantendo la fruizione nella maggiore sicurezza possibile. In funzione di ciò, stiamo attuando proprio il biblioteca tutte le azioni di tutela della salute nell'ambito dell'emergenza COVID-19, diramate dall'Associazione Italiana Biblioteche". Più nello specifico, nel rispetto della sospensione dei servizi di apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura e della necessaria adozione dello 'smart working' per i dipendenti, la linea assunta dall'attuale governo castanese per quanto concerne l'erogazione del servizio va nella direzione del potenziamento delle risorse digitali e dell'avvio di nuove forme di iniziative, tramite piattaforme virtuali. "Precisiamo, pertanto - proseguono - di non attivare la consegna di libri a domicilio; tale ponderata e coscienziosa scelta è fatta per prevenire qualsiasi occasione di aumento del contagio, nella completa tutela della salute dei collaboratori della biblioteca, dei volontari addetti alle eventuali consegne a casa e della cittadinanza intera, in modo particolare delle persone più vulnerabili. Sono, invece, lo ribadiamo, a disposizione i servizi digitali, al sito http://bibliotecacastanoprimo.wordpress.com/ oppure scrivendo alla mail biblioteca [at] comune [dot] castanoprimo [dot] mi [dot] it".

