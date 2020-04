Battaglia annullata

La decisione è arrivata nelle scorse ore: quest'anno, a causa dell'emergenza Coronavirus, la rievocazione storica della Battaglia di Tornavento non si farà.

L'appuntamento era programmato per l'ultimo weekend di giugno, ma la delicata e complessa emergenza Coronavirus ha fatto decidere gli organizzatori di annullare definitivamente tutto. Niente rievocazione storica della Battaglia di Tornavento, insomma, che quest'anno avrebbe raggiunto il traguardo della 24^ edizione. "E' stata un scelta sofferta - dice il presidente dei 'Cavalieri del Fiume Azzurro', Franco Bertoni - ma che ha trovato pieno assenso da parte di tutto il gruppo, per motivi anche di ordine morale, per rispetto verso le vittime del COVID-19, innanzitutto, e, poi, per il grande sacrificio del personale medico, dei volontari e di quanti hanno contribuito a salvaguardare, nel limite delle capacità e, soprattutto, dei mezzi a disposizione, la salute collettiva".

