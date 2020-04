Il vuoto attorno alla Mole

Il reportage del nostro collaboratore e fotografo di Castano, Franco Gualdoni. Siamo stati adesso a Torino, là in quello che è il cuore del Piemonte, oggi una città ferma, immobile.

La Mole Antonelliana sullo sfondo e attorno strade e piazze praticamente o quasi deserte. Poca, pochissima la gente in giro, lo bocche coperte dalle mascherine e gli occhi a scrutare una città avvolta dal silenzio. Tutto davvero strano, in quello che è il cuore pulsante della regione, ma, alla fine, diversamente non potrebbe essere, perché anche Torino, così come il nostro Paese intero, sta facendo i conti con la difficile battaglia contro il Coronavirus e con l'emergenza in corso. Il capoluogo è fermo, immobile. C'è una realtà, insomma, che, certo, sta affrontando settimane dure, complesse e lunghe, però c'è, allo stesso tempo, una comunità che sa bene che per uscirne il prima possibile deve resistere e farlo con ogni sua forza. Il vuoto, alla fine, è lì, immortalato negli scatti del nostro collaboratore e fotografo di Castano Primo, Franco Gualdoni. Un vuoto che raggiunge gli sguardi e lascia senza parole. (Foto di Franco Gualdoni)

