Coronavirus: servizi per la cittadinanza

A Inveruno tanti sono i servizi attivati dall'Amministrazione per star vicino ai cittadini e assicurare loro una quarantena serena e confortevole. Il primo è LineaDiretta: un servizio telefonico per fugare ogni dubbio, domanda o esigenza riguardanti l’emergenza Coronavirus. Il numero è il 353/4056360 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, oppure si può scrivere una mail all'indirizzo: lineadiretta [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it. Per gli Over 65 o i pazienti con fragilità, che quindi non possono allontanarsi da casa, è disponibile anche il servizio di consegna a domicilio di beni alimentari di prima necessità. Il numero da chiamare è sempre 353/4056360 il lunedì dalle 9 alle 12 per la consegna di martedì dalle 14 alle 16 e il giovedì dalle 9 alle 12 per la consegna di venerdì dalle 14 alle 16. Capitolo farmaci: per la consegna a domicilio dei medicinali si può chiamare la Farmacia Gornati al numero 02/97877064 o scrivere su Whatsapp al numero 349/8288516, oppure chiamare la Farmacia Lupo al numero 02/97285248. Se si hanno meno di 65 anni e non si è in quarantena obbligatoria, si può usufruire della spesa a domicilio, chiamando direttamente i commercianti inverunesi. Capitolo cultura e libri: la Biblioteca ha attivato un nuovo servizio di prestito di documenti (libri, cd, dvd) a domicilio. Come fare? Si può consultare il catalogo online sul sito www.fondazioneperleggere.it e scegliere il titolo del libro, film o cd che interessa facendo attenzione che ci sia una copia disponibile nella Biblioteca di Inveruno. Poi basta chiamare al 02/9788121 da martedì a venerdì dalle 9 alle 12 o scrivere una mail a biblioteca [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it. Nel caso si avessero dei documenti da restituire potrete consegnarli all’operatore che verrà a casa vostra. Accorgimenti da rispettare: indossare mascherina e guanti quando verranno consegnati i documenti; i libri in restituzione devono essere riposti in un sacchetto; la consegna/restituzione avverrà al cancello di casa senza contatti tra operatore e utente, ma per ovvie ragioni sanitarie non è consentito il contatto con persone sottoposte a quarantena per COVID-19. Con la collaborazione di Caritas, è stato attivato anche un servizio di supporto psicologico: si chiama “Ti ascolto” ed è attivo al numero 347/7828745, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Un'occasione per trovare una voce amica che sappia confortare o essere semplicemente una valvola di sfogo. Infine, da non dimenticare il supporto pedagogico gratuito a distanza 'Filo diretto con i genitori', uno spazio di confronto e consiglio a cura dell'equipe educativa dell'asilo Nido 'Don Luigi Sacchi'. Per questo, basta scrivere alla mail filodirettoconigenitori [at] gmail [dot] com.

