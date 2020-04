"L'inquinamento acustico adesso"

Francesco Gritta di 'Turbigo da Vivere' scrive ad Arpa: "Dopo le misurazioni di qualche anno fa, adesso con Malpensa ridotto per il COVID-19 sarebbe utile svolgere altre verifiche".

Qual'è lo stato di salute del nostro territorio? Una domanda che si sta facendo, ormai da tempo, il consigliere di Turbigo da Vivere (sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale), Francesco Gritta. Ma una domanda che, anche e soprattutto oggi, con l'emergenza Coronavirus in corso e con la drastica riduzione dell'attività dell'aeroporto di Malpensa, può e deve essere, certamente, un ulteriore spunto di riflessione e, in modo particolare, di analisi. Così, ecco che lo stesso, proprio nelle scorse ore, ha scritto ad Arpa, per proporre che vengano effettuate nuove misurazioni al fine di conoscere meglio, appunto, quello che è lo stato di salute di quest'area e dei suoi concittadini. "Qualche anno fa, infatti - scrive Gritta - come Arpa avete installato una centralina fonometrica presso la scuola dell'Infanzia di via Plati, utile a quantificare il livello di inquinamento acustico in paese. A valle delle analisi condotte, era emerso un livello superiore ai 60 dB. Ecco oggi, con la situazione di 'stop' per il contrasto alla diffusione del COVID-19, Malpensa ha ridimensionato in maniera significativa il suo lavoro e da qui, pertanto, reputo che sia utile compiere ulteriori accertamenti sull'inquinamento acustico a Turbigo, sempre con l'ausilio di una centralina presso la scuola nella zona Arbusta. Così facendo si avrebbe una misura del livello depurato quasi del tutto dagli effetti del traffico aereo e, quindi, di fondamentale importanza per i confronti futuri. Sono ben consapevole del periodo che stiamo vivendo e della riduzione al minimo delle attività che possono produrre rumore, però è proprio in ottica della realtà che si è creata che di rende necessario mettere in campo verifiche adesso".

