Karate... online

Palestra chiusa e attività 'sospesa'. Così, anche lo sport si deve reinventare e al Japan Karate Shotokan si prosegue la preparazione con lezioni online in diretta da casa.

Niente palestra (non si può: l'emergenza Coronavirus e lo 'stop' delle attività) e... allora ecco che anche le società sportive si sono dovute, come si dice, 'reinventare'. Dal tatami al computer o al tablet, perché è proprio sulle lezioni online che il Japan Karate Shotokan di Castano Primo ha deciso di puntare in questo periodo di 'quarantena'. "Voglio, innanzitutto, ringraziare i nostri maestri, per l'impegno e l'attenzione che stanno continuando a dare, e, ovviamente, un grazie agli atleti per esserci sempre e comunque, nonostante il momento sia complicato - spiega il presidente Gianni Longo - Che cosa, più nello specifico, stiamo facendo: molto semplice, i vari gruppi, durante giorni ed orari prestabiliti, sotto la guida del loro istruttore, proseguono nell'attività e lo fanno, appunto, da casa. Collegati tramite PC o tablet e in diretta, ci si concentra sulla parte fitness, quindi spazio al lavoro di preparazione fisica e, infine, quella tecnica. Certo, non è come stare in palestra, ma, comunque, sono stati strutturati esercizi specifici e mirati, che possono tranquillamente essere portati a termine ognuno nelle varie abitazioni. Questo è fondamentale, in quanto non è possibile stare fermi, in modo particolare in vista della ripresa e delle gare che verranno organizzate in futuro. Oggi c'è la sospensione totale delle competizioni, però ci sarà il momento che saranno recuperate e, perciò, serve tenersi in allenamento". La tecnologia, alla fine, come strumento principale per fare sport e continuare a farlo, sì a distanza, ma ugualmente assieme.

