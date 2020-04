Alimenti per oltre 25 famiglie

Già consegnati, così come i buoni spesi per un valore di 5 mila euro. Adesso, comunque, si va avanti, con la valutazione di altrettanti nuclei familiari. Sostegno a chi ha bisogno.

Pacchi alimentari con generi di prima necessità già consegnati ad oltre 25 famiglie e buoni spesa per un valore di più di 5 mila euro. Ma non ci si ferma qui, bensì si va avanti per portare sostegno ed aiuto a chi, purtroppo, nell'emergenza Coronavirus, si trova in situazioni di grave disagio e difficoltà. Insieme, allora, da una parte il Comune di Magnago e Bienate, dall'altra i volontari e l'associazione 'Pane di San Martino', in prima linea, appunto, per dare un'importante mano. "Dopo queste prime consegne - scrive il sindaco Carla Picco - nei prossimi giorni, al termine delle verifiche dell'ufficio servizi sociali e delle valutazione dell'assistente sociale, se i requisiti saranno soddisfatti, altrettanti nuclei familiari riceveranno pacchi alimentari e buoni per un'ulteriore spesa, stimata in altri 2 mila euro. Nel frattempo, si stanno avviando le istruttorie per nuove 12 domande pervenute al protocollo del Comune che, dopo le verifiche circa i requisiti dichiarati, saranno avviate per la valutazione sull’entità dell’aiuto da assicurare. Coloro che si trovassero in difficoltà per l’acquisto di generi di prima necessità, possono ricevere informazioni al numero ‪327/1065172 Info Emergenza COVID-19 oppure consultando il sito comunale dove è possibile scaricare la domanda per la 'solidarietà alimentare'. Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno lavorato senza risparmiarsi per garantire una pronta risposta ai bisogni della comunità e ricordo a tutti che, se giovedì, venerdì o sabato vi recherete a fare la spesa settimanale presso U2 o MD, sarà possibile partecipare alla colletta alimentare promossa dal Comune e dalla Protezione Civile, mentre il 2 maggio l’associazione 'Pane di San Martino' promuoverà la raccolta di alimenti per chi è in difficoltà".

