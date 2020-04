ArteInSalotto

Action Art Factory, studio creativo di Galleria Magenta, vi propone un gioco per allentare la noia e dar voce alla creatività.

La quarantena si sta facendo più lunga del previsto, come intrattenersi, come passare il tempo in modo costruttivo? Action Art Factory, studio creativo di Galleria Magenta, vi propone un gioco per allentare la noia e dar voce alla creatività. Immaginatevi di fare un tour d'arte per casa, fingendovi attenti visitatori per un giorno... Riscoprite un quadro appeso alla parete, una scultura appoggiata sul mobile, un manufatto artigianale. Condividete con la Galleria Magenta l'immagine: questa creerà un piccolo museo virtuale, fatto di tante foto di tante ambientazioni diverse, fra le quali ci sarà anche la vostra.

Lo scopo di quest'iniziativa? Passare un po' di tempo insieme, (ri)scoprendo che la bellezza può essere vicina a noi più di quanto si creda.

Come partecipare? Scattate una foto a un oggetto d'arte in casa vostra, scegliendo tra: un quadro, una scultura, un oggetto di design (lampada, lampadario, poltrona, sedia, tavolo...), un manufatto artigianale, una foto d'epoca, un abito di taglio sartoriale... Poi caricatela sul sito web www.galleriamagenta.it/social-game entro il 30 aprile. Il 30 aprile si terrà infine la premiazione dei post più belli con tre omaggi esclusivi di Galleria Magenta.

