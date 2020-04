400 'Colombe' donate

Domenica oltre 400 colombe sono state recapitate presso tutte le Case Famiglia presenti sul territorio grazie a 'Autotrasporti Gamba'.

Un gesto semplice per ribadire il proprio grazie per quello che gli operatori stanno facendo all’interno delle strutture socio sanitarie di Fondazione Mantovani e Sodalitas e contestualmente per rendere un po’ più serena, la Pasqua dei residenti. Domenica, infatti, oltre 400 colombe sono state recapitate presso tutte le Case Famiglia presenti sul territorio. Questo ennesimo attestato di solidarietà e vicinanza lo si deve alla Autotrasporti Gamba di Arconate, impresa storica presente in paese da oltre trent’anni e da sempre attiva e sensibile alla vita della comunità, nonché, alle iniziative in ambito sociale.

“Si è trattato un gesto spontaneo – spiega Fabio Gamba uno dei contitolari dell'attività di famiglia – per ribadire la nostra vicinanza ai nostri anziani e a chi è in trincea in questa lotta senza sosta contro il coronavirus”.

“Un’iniziativa – commentano dalle Direzioni di Sodalitas e Fondazione Mantovani – che per tutti noi e per il nostro personale rappresenta un sostegno morale importante. Una nota di dolcezza, ma più ancora la dimostrazione che anche se distanti fisicamente, siamo vicini in questa battaglia quotidiana per la vita, tanto più nel giorno della Santa Pasqua. Siamo una sola grande famiglia e queste azioni ci fanno capire che insieme potremo superare anche questa dura prova”.

