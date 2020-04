COVID-19: 12 in tutto i casi a Magnago

La comunicazione del sindaco di Magnago e Bienate, Carla Picco: sono, ad oggi, 12 le persone positive al Coronavirus, di cui 7 al domicilio e 5, invece, ricoverate.

Sono, attualmente, 12 i cittadini di Magnago e Bienate positivi al Coronavirus, di cui 7 al domicilio e 5 ricoverati. A darne comunicazione, come sempre, è il sindaco Carla Picco: "Ricordiamo, poi, i nostri 4 concittadini deceduti e rinnoviamo alle famiglie la nostra sincera vicinanza. Le persone in quarantena, infine, sono ad oggi 23. Mi raccomando, continuiamo a restare a casa, uscendo solo per comprovate esigenze lavorative e sanitarie e riducendo al minimo le uscite per la spesa. Rimaniamo nelle nostre abitazioni, dimostrando così di amare i nostri cari e di rispettare il lavoro incessante di medici, operatori sanitari e volontari".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro