Generi alimentari per i bisognosi

Comune, Protezione Civile e volontari e supermercati per la 'Giornata alimentare solidale': il 16, 17 e 18 aprile, dona beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà.

La solidarietà fatta di semplici, ma fondamentali gesti. La solidarietà che, mai come in questo periodo difficile e delicato (l'emergenza Coronavirus), è necessaria. E, allora, quando andate a fare la spesa, date un piccolo contributo per aiutare chi, purtroppo, è più bisognoso. L'hanno chiamata 'Giornata alimentare solidale', solamente l'ultima iniziativa promossa dal Comune di Magnago, con la collaborazione del gruppo comunale di Protezione Civile e dei volontari. Ma come funziona? Nello specifico, il 16, 17 e 18 aprile, presso i supermercati MD Market di via dei Tigli e Unes-U2 di via Marconi, si raccoglieranno generi di prima necessità a media e lunga scadenza come olio, riso, pasta, scatolame, tonno, biscotti, zucchero, caffé ed altri prodotti anche per l'igiene personale (dentifricio, sapone mani, disinfettante, alcol, ecc...). "Non uscite, però, appositamente per la colletta - si legge nel messaggio del Comune - ma aiutate quando fate i vostri acquisti settimanali, rispettando, ovviamente, le distanze ed usando mascherine e guanti". Quanto verrà raccolto (assieme alla Caritas Bienate ed all'associazione 'Pane di San Martino', poi, sarà portato a quelle famiglie in difficoltà, appunto, per l'emergenza COVID-19, tramite pacchi alimentari, unitamente ai buoni spesa erogati. "Ad oggi - conclude la note comunale - sono 20 i nuclei familiari che hanno già ricevuto tali buoni e altri 10 li avranno nei prossimi giorni. Da sottolineare, infine, che chi si trova in situazioni di disagio e necessita di generi di prima necessità, se in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni del sindaco, possono presentare la richiesta. Per informazioni, è attivo il numero del Comune dedicato: 327/1065172 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16.30); oltre a quanto pubblicato nella home page sul sito comunale".

