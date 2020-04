Manutenzione ai cimiteri

"L'Amministrazione comunale provvederà nelle prossime giornate alla rimozione dei fiori appassiti ed a innaffiare le piante presso i Cimiteri comunali".

In questo periodo in cui le piccole e doverose normalità sono state sospese, dal fare la spesa all'andare a messa, dall'incontrarsi con i parenti al bere un caffè al bar, anche il portare il proprio pensiero e preghiera ai defunti non è realizzabile.

Ecco allora che anche a Bernate Ticino, per volere dell'Amministrazione guidata da Mariapia Colombo, per una manutenzione straordinaria dei cimiteri cittadini: "Considerato il protrarsi delle restrizioni imposte dai DPCM e dalle Ordinanze regionali per il contenimento del diffondersi del COVID-19, l'Amministrazione comunale provvederà nelle prossime giornate - tramite gli operatori comunali del settore manutentivo - alla rimozione dei fiori appassiti ed a innaffiare le piante presso i Cimiteri comunali - spiegano dal Comune - Tramite la ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali si è già provveduto ad una pulizia generale dei luoghi. Nella impossibilità di recarsi ad onorare i nostri cari defunti, l'Amministrazione comunale intende assicurare, per quanto possibile, decoro e cura dei cimiteri di Bernate Ticino e Casate".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro