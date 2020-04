Polizia locale e Prociv: controlli

Gli agenti del comando di Magnago e Bienate con i volontari della Protezione Civile stanno continuando a monitorare il territorio: 100 accertamenti e 5 sanzioni.

Monitoraggio costante e continuo su tutto il territorio. Polizia locale e gruppo comunale di Protezione Civile di Magnago e Bienate in campo, insieme, per i controlli e gli accertamenti nel capoluogo e in frazione. Così, ecco che nel weekend di Pasqua il comandante Paola Portaluppi e gli agenti del comando magnaghese hanno verificato circa un centinaio di persone in auto, con velocipede o a piedi, sanzionandone 5 perché trovate fuori casa senza un valido motivo o senza gli specifici dispositivi di protezione individuale. "Mi raccomando, restiamo nelle nostre abitazioni - è l'appello di nuovo lanciato dal Comune - Se non c'è una ragione comprovata e seria, infatti, non si può e non si deve uscire".

