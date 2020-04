Nella settimana appena trascorsa, il comando di Polizia locale di Magnago e Bienate, ha svolto 300 controlli con 10 contravvenzioni. Servizi intensificati a Pasqua e Pasquetta.

Più di 300 controlli e 10 sanzioni. E si andrà avanti, in maniera ancora più decisa e mirata, anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Massima attenzione, insomma, da parte del comando di Polizia locale di Magnago e Bienate, perché, mai come in questo difficile periodo di emergenza Coronavirus, è fondamentale non abbassare la guardia. Così, come detto, ecco che proprio nella settimana appena trascorsa, il comandante Paola Portaluppi e i 'suoi' agenti hanno messo in campo una serie di controlli su tutto il territorio. "In totale ne abbiamo svolti 300 - fanno sapere dal Comune - e sono state elevate 10 contravvenzioni a persone che si trovavano fuori casa senza un giustificato motivo. Non ci fermiamo, comunque, qui, anzi nelle due giornate, appunto, di Pasqua e Pasquetta, gli accertamenti ed il monitoraggio saranno ulteriormente intensificati".

