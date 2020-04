Un dono all'Ospedale

La 'Pasticceria Peverada' di Canegrate ha voluto organizzare una sorpresa per rendere un po' più bella questa Pasqua per gli eroi dei nostri giorni.

Un piccolo/grande omaggio, un 'grazie' davvero dolce... e con il cuore. La 'Pasticceria Peverada' di Canegrate ha voluto organizzare una sorpresa per rendere un po' più bella questa Pasqua per gli eroi dei nostri giorni. Medici, infermieri, oss e personale dell'Ospedale di Legnano ha infatti ricevuto in dono un uovo gigantesco.

Un semplice gesto... ma che non può che aver fatto piacere.

