"Mascherine e guanti servono"

Non sono, purtroppo, pochi i casi in cui alcuni volontari incaricati delle consegne di beni di prima necessità si sono trovati di fronte a persone non adeguatamente riparate.

Il servizio è nato con finalità nobili: assicurare i generi di prima necessità a chi, per varie ragioni, è impossibilitato ad accedervi diversamente in questo periodo di torrida emergenza da COVID-19. Ma come si chiede sicurezza in chi consegna, altrettanto ne dovrebbe essere garantita anche da parte di chi tali generi di prima necessità ha chiesto di ricevere. E su questo punto, a Canegrate, qualcosa scricchiola. Non sono, infatti, pochi i casi in cui alcuni volontari incaricati della consegna si sono trovati di fronte a persone non adeguatamente riparate e, quindi, di potenziale nocumento per loro stesse e per chi rende loro questo servizio. "Certe situazioni non sono accettabili - denuncia il comune - non tutti coloro che ricevono le consegne a domicilio rispettano le regole, non indossano guanti e mascherine, mettono in pericolo chi effettua la consegna, costretto dal proprio lavoro ad avvicinarsi varcando la soglia del distanziamento sociale". Ma ce n'è anche per coloro che si trattengono magari per prendere una pizza davanti agli esercenti per un tempo decisamente abnorme creando assembramenti non meno forieri di situazioni di rischio. "Mettono a rischio la salute collettiva e collocano onesti lavoratori in una situazione di illegalità - scrive sempre il comune in una nota - ci chiediamo, è necessario ricorrere alle Forze dell'ordine anche per fare funzionare un bel servizio che piace a tutti?". Insomma, il servizio c'è ed è potenzialmente a beneficio di tutti ma basta davvero una manciata di comportamenti irresponsabili per vanificarne la rilevanza e la preziosità. Cambio deciso di passo cercasi dunque.

