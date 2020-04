Arconate: primi 3 guariti

"Ottime notizie: non solo i cittadini attualmente positivi non aumentano, ma anzi diminuiscono, perché ad Arconate si registrano i primi 3 guariti dal virus Covid 19!".

Ogni tanto, per fortuna, è anche tempo di buone notizie. Ieri sera, l'assessore Francesco Colombo del Comune di Arconate ha potuto finalmente dare un po' di speranza alla comunità. "Ottime notizie: non solo i cittadini attualmente positivi non aumentano, ma anzi diminuiscono, perché ad Arconate si registrano i primi 3 guariti dal virus Covid 19! - ha detto - A coloro che hanno superato questa prova arrivi l’abbraccio virtuale di tutta la comunità!"

Il bollettino aggiornato vede quindi i seguenti dati:

Cittadini attualmente positivi: 7

Di cui in cura presso il proprio domicilio: 7

Di cui ricoverati in ospedale: 0

Cittadini guariti: 3

Cittadini deceduti: 3

Casi totali certificati: 13

"Altra bellissima notizia: volano ancora le donazioni a favore delle famiglie più bisognose, che arrivano addirittura a 6.340 euro! Incredibile. GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE! - ha detto Francesco Colombo - La situazione sembra migliorare ma non lasciamoci andare a facili entusiasmi. Bisogna continuare a rimanere in casa e a rispettare le misure disposte dal Governo, perché il momento è delicato e dai comportamenti di oggi dipende il nostro futuro, quello delle nostre aziende e del nostro Paese!"

