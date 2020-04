Un 'dolce' coniglietto per i bimbi

Un regalo per i più piccoli: un coniglietto in legno di 'Olimar Legno' e riempito con un po' di dolcezza dall'osteria 'La Briciola'. Consegnato dalle volontarie del 'Carretto dei Bomboni'.

Pasqua 'diversa' e, soprattutto, costretti a starsene in casa. Ma chi l'ha detto che, anche in un periodo tanto complesso come quello dell'emergenza Coronavirus, non si possa trovare un momento spensieratezza? Si può, eccome! Anzi, i bimbi di Nosate, non solo sorrideranno un po', bensì avranno pure una bellissima sorpresa. Già, perché la famiglia Pasquale, titolare della ditta 'Olimar Legno', ha deciso di donare a tutti i piccoli nosatesi un coniglietto in legno. E visto che da sempre le festività pasquali fanno 'rima' con uova di cioccolato, beh... potevano mancare? Certo che no e, allora, ecco che, assieme alla storica azienda del paese, è scesa in campo anche l'osteria 'La Briciola' che ha pensato di riempire, appunto, la pancia dell'animaletto. Ma non è finita qui: alla fine, infatti, come farli arrivare ai bambini? Nessun problema, ci pensano le donne del 'Carretto dei Bomboni' (il gruppo di volontarie che, da settimane ormai, sono in prima linea per portare aiuto e sostegno alla cittadinanza nelle tradizionali e quotidiane faccende, tra le quali spesa, farmaci, ricette, ecc...). Bimbi preparatevi, quindi, perché nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 10 aprile), il bellissimo 'pensierino' vi verrà lasciato nelle vostre case.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro