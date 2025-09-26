meteo-top

"Un grande grazie ai nostri anziani"

Sono la memoria storica del paese e un esempio e punto di riferimento importante e fondamentale. E proprio a loro, agli anziani nosatesi, come è ormai una tradizione, l’Amministrazione comunale di Nosate ha voluto rendere omaggio.
Nosate / Sociale - Cerimonia per gli anziani

Sono la memoria storica del paese e un esempio e punto di riferimento importante e fondamentale. E proprio a loro, agli anziani nosatesi, come è ormai una tradizione, l’Amministrazione comunale di Nosate ha voluto rendere omaggio. Prima, allora, la celebrazione della Santa Messa nella chiesa Parrocchiale di San Guniforte, poi il momento vero e proprio di ringraziamento con la consegna di un pensiero e, infine, il pranzo nel salone della Parrocchia (a cura della Pro Loco). Ma l’iniziativa è stata anche l’occasione per dire “grazie” ai volontari nosatesi della Croce Azzurra, per la costante attività che svolgono.

