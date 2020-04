Spazzacamini... annullati

Il Covid-19 ferma i grandi eventi italiani: gli organizzatori comunicano la cancellazione della 39esima edizione del celebre raduno, che tornerà dal 3 al 6 settembre 2021.

Sono decine gli eventi nazionali che in questi giorni stanno registrando cancellazioni forzate a causa dell'emergenza legata alla pandemia del Covid-19. Anche a livello locale gli organizzatori di eventi devono iniziare a fare i conti con questa drammatica situazione e le grandi manifestazioni, quelle in grado di richiamare migliaia di spettatori e di muovere partecipanti da tutto il mondo – proprio come accade per il Raduno Internazionale dello Spazzacamino – sono le prime a subire le conseguenze della diffusione planetaria del Coronavirus.

Oggi dunque, l'Associazione Nazionale Spazzacamini, organizzatrice di uno dei più sentiti e partecipati eventi tradizionali del Piemonte, comunica con immenso dispiacere la cancellazione dell'edizione 2020 del Raduno Internazionale dello Spazzacamino. È la prima volta in assoluto che accade: c'è amarezza e anche consapevolezza delle ricadute che il comparto turistico e commerciale dell'intero territorio subiranno, ma questa è l'unica strada percorribile.

“Nonostante manchino ancora alcuni mesi alla data di inizio prevista del Raduno Internazionale dello Spazzacamino – confermano Livio Milani e Anita Hofer, rispettivamente presidente e vice presidente dell'Associazione Nazionale Spazzacamini – abbiamo dovuto prendere una decisione che ci rattrista molto, ma che è anche l'unica possibile: la pandemia ha ormai coinvolto tutti i paesi che solitamente si ritrovano nella nostra valle per il grande evento di settembre, tutti i gruppi di spazzacamini si organizzano con mesi d'anticipo per ottimizzare viaggi e soggiorni, in più non saremmo in grado di calibrare le reali ricadute di una presenza così numerosa e variegata in spazi ristretti come quelli di Santa Maria Maggiore e delle altre località della Valle Vigezzo.

“Ringraziamo – concludono Milani e Hofer – tutti coloro che da sempre forniscono il proprio contributo per l'organizzazione del raduno: stiamo già pensando all'edizione 2021, con speranza e determinazione, e siamo convinti che sarà un'edizione ancor più sentita e coinvolgente”.

