Rapina due donne: arrestato

Lo hanno bloccato gli uomini della Polizia di Stato di Busto Arsizio. Lui, un tunisino, con già diversi precedenti, aveva commesso due colpi, prima al sottopasso di Castano, poi sul treno.

Prima la rapina nel sottopasso pedonale di via Lonate a Castano Primo, poi un secondo colpo, pochi giorni dopo, stavolta sul treno, lungo la tratta Castano-Turbigo, ma nelle scorse ore ecco che gli uomini della Polizia di Stato di Busto Arsizio l'hanno rintracciato e bloccato. Lui è un cittadino di nazionalità tunisina, senza fissa dimora, tossicodipendente, con infiniti precedenti e con ben 20 alias che, appunto, tra la settimana appena passata e gli inizi di questa aveva messo a segno ben due rapine proprio nel nostro territorio. Tutto ha inizio qualche giorno fa quando gli uomini del commissariato bustocco, impegnati nell'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e nel monitoraggio per quanto concerne le limitazioni e i divieti dell'emergenza Coronavirus, si sono imbattuti in alcune persone che, alla vista della pattuglia, si dileguavano nella zona boschiva di Busto, confinante con il territorio di Vanzaghello e Castano. Spariti nel nulla, o almeno fino a ieri (mercoledì 8 aprile), perché, se da una parte gli stessi poliziotti erano riusciti a memorizzare l'aspetto dei fuggiaschi, dall'altra ecco arrivare dal comando di Polizia locale castanese la segnalazione di un uomo che, durante una verifica mirata al contrasto della diffusione del COVID-19, era fuggito. Ed è in questo preciso istante che, una volta raccolta la sommaria descrizione e grazie anche alle testimonianze delle due persone rapinate, gli agenti di Busto hanno collegato tutti gli elementi a loro conoscenza, sapendo dove concentrare le ricerche e riuscendo, così, ad individuarlo e fermarlo. Era lui, insomma, l'autore delle due rapine andate in scena, come detto, prima al sottopasso di via Lonate a Castano, poi su uno dei convogli del treno diretto sempre da Castano a Turbigo (in entrambi i casi le vittime sono state due donne, entrambe minacciate con un'arma). Nei suoi confronti, pertanto, è scattato l'arresto e, d'intesa con il pubblico ministero, è stato portato in carcere.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro