Un ramoscello di ulivo sulle tombe

Vista l'impossibilità della cittadinanza di recarsi al cimitero, l'Amministrazione comunale ha deciso di intervenire con la cura e la pulizia dei luoghi di sepoltura.

"Non dimentichiamo i nostri cari al cimitero". E, così, ecco che l'Amministrazione comunale di Turbigo ha pensato di intervenire, appunto, per tenere in ordine il camposanto. "Cercando di interpretare il desiderio della cittadinanza di recarsi sulle tombe dei propri defunti nel periodo pasquale - scrive il sindaco Christian Garavaglia - E considerato che questo non può essere fatto a causa delle limitazioni per l'emergenza Coronavirus, abbiamo deciso di muoverci come Comune, rimuovendo i fiori appassiti e posizionando un ramoscello di ulivo sui luoghi di sepoltura. Credo che in questo momento, i piccoli gesti di affetto siano importanti".

