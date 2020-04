Il verde a domicilio

Per far fronte all'emergenza Coronavirus e con l'ecocentro chiuso, ecco a Vanzaghello il servizio di raccolta a domicilio del verde. Si comincerà il 15 aprile prossimo.

Ecocentro chiuso e... allora a Vanzaghello il verde ve lo vengono a prendere a domicilio. Partirà, infatti, il prossimo 15 aprile, il servizio straordinario e gratuito, per venire incontro ancora di più alla cittadinanza in un momento tanto difficile come quello dell'emergenza Coronavirus. Nello specifico, poi, l'iniziativa sarà organizzata su cinque giornate lavorative (precisamente, 15, 16, 17, 20 e 21), suddividendo il territorio in cinque zone. I cittadini che si avvarranno di tale servizio, infine, potranno esporre massimo due sacchi per unità abitativa.

