Sindaco ancora positivo

Il tampone di controllo è risultato, infatti, debolmente positivo, come comunicato dallo stesso primo cittadino di Turbigo. In totale, poi, sono, oggi, 13 i casi in paese.

Tampone di controllo fatto: il risultato è stato 'debolmente' positivo. Il sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia (che aveva contratto proprio il virus qualche settimana fa), l'ha comunicato, nel primo pomeriggio, attraverso un video sulla sua pagina Facebook. "Questo vuol dire che resterò, pertanto, a casa ancora per qualche giorno, ma ciò non mi impedirà di lavorare. Anzi, sono costantemente in contatto con gli uffici comunali e con la Protezione Civile. Per quanto concerne, invece, il resto dei casi riscontrati nel nostro paese, ad oggi sono 13, più altri due sospetti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro