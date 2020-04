La 'spesa sospesa' di Casorezzo

Volontari della Pro Loco e della Protezione Civile li raccoglieranno periodicamente per destinarli a chi si trovi in stato di necessità.

Ucpe, Pro Loco e comune. Tutti insieme per la "Spesa sospesa". L'iniziativa coinvolge potenzialmente davvero tutti. Perché i casorezzesi che dovessero recarsi a fare la spesa potranno destinarne una parte, o farne una parte in più, per chi ha bisogno facendola confluire in un apposito fondo alimentare. "Nel fare la spesa nei negozi della nostra città - scrivono i promotori dell'iniziativa - compra qualcosa in più fra i generi alimentari essenziali che vuoi donare e una volta pagati alla cassa lasciali nell'apposito carrello di raccolta". Volontari della Pro Loco e della Protezione Civile li raccoglieranno periodicamente per destinarli appunto a chi si trovi in stato di necessità. Chi si trovasse in quest'esigenza dovrà contattare il numero 02-40.70.32.20 e fare quindi richiesta di sostegno. Ancora una volta la piccola Casorezzo mostra un grande cuore.

