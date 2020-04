Paure e ansie: gli psicologi dell'emergenza

Il servizio gratuito 'Pronto Psy': psicologi, psichiatri e neuropsichiatri di Sipem Sos Lombardia, in prima linea, per portare supporto e aiuto alla popolazione intera.

Un parola di conforto, una voce 'amica', l'aiuto e il sostegno per far fronte ad un periodo tanto complicato quanto tragico e terribile come quello che il nostro Paese sta vivendo. Adulti, giovani e anziani, mamme e papà, figli, zii e zie, nonni e nonne, famiglie, medici, sanitari, soccorritori, volontari, amministratori pubblici, farmacisti e, poi... loro, gli psicologi, gli psichiatri e i neuropsichiatri di Sipem Sos Lombardia (società italiana di psicologia dell'emergenza) che, ormai da settimane e settimane, sono lì, in prima linea, proprio per dare quell'importante e fondamentale contributo nella delicata emergenza Coronavirus. Si chiama 'Pronto Psy': molto più di un semplice servizio (gratuito), bensì un fondamentale punto di riferimento per la popolazione che, inviando una mail a sipemsoslombardia [at] gmail [dot] com oppure tramite un normale sms o un messaggio whatsapp al 379/1898986, verrà ricontatta per il triage dallo specialista che imposterà il soccorso. "Le richieste in tale senso - spiega Roberta Brivio, presidente di Sipem Lombardia - sono cresciute dall'inizio della pandemia ad oggi. Nello specifico, ci siamo trovati ad affrontare fasi differenti che vanno di pari passo con l'evolversi della situazione. C'è stato, ad esempio, un primo 'step', durante il quale chi si rapportava con noi, erano principalmente persone in quarantena alla ricerca di informazioni su che cosa sarebbe accaduto; quindi, ecco la paura per i propri cari colpiti dal virus, ma anche l'ansia e la preoccupazione che gli stessi potessero contrarre il COVID-19; ancora, il momento, purtroppo, del lutto "Come faccio a dire a mio figlio che il papà o la mamma sono morti?" oppure "Anche io sono malato, che ne sarà dei bambini?", ecc... Fino alle telefonate di gente con attacchi di panico e la grandissima agitazione per il momento che stanno affrontando, l'angoscia su come poter salvaguardare e tutelare un familiare, l'impotenza di quanti hanno un parente lontano e non sanno come stia o quelli che, invece, li hanno ricoverati in ospedale e cercano di avere notizie sul loro stato di salute". Un periodo che, inevitabilmente, sta coinvolgendo tutti, insomma; un momento lungo e complesso, dove, appunto, una parola di conforto e una voce 'amica', molto spesso, fanno la differenza. "Certo, non è semplice - conclude Brivio - Però abbiamo un team di specialisti che, da anni ormai, ruotano su ambiti e campi differenti e che, in base alle singole situazioni, mettono in atto interventi mirati e puntuali".

PRONTO SPY: UN SERVIZIO DI SOSTEGNO E AIUTO, MA COME FUNZIONA?

Come detto 'Pronto Spy' è molto più di un semplice servizio (gratuito) di sostegno e aiuto, bensì è un vero e proprio punto di riferimento. Ma come funziona? Innanzitutto le persone chiamano/lasciano un normale sms oppure un messaggio whatsapp al numero 379/1898986 o via mail a sipemsoslombardia [at] gmail [dot] com e, in breve tempo, vengono ricontattate per il consenso informativo (tramite whatsapp devono rispondere 'sì' e fare la foto alla carta d'identità); quindi, entro 48 ore, il diretto interessato sarà richiamato dallo psicologo della Sipem (che si identifica con nome, cognome e numero di iscrizione all'ordine), che imposterà un piano di intervento a seconda dei bisogni emersi con colloqui psicologici telefonici o via skype/facetime/zoom/whatsapp video. Infine, per quanto concerne l'analisi delle richieste psicologiche, questa viene rilevata con una scheda di triage validata a livello internazionale: più precisamente, codice rosso (interventi indifferibili) sono immediatamente segnalati a medici soci Sipem, che sono in grado di intervenire telefonicamente direttamente con la persona ed eventualmente inviare al 112 o SSN; mentre gli altri, sono trattati tramite telefono per ripristinare l'equilibrio del richiedente con tecniche psicologiche validate dall'OMS in situazioni di maxi - emergenza. Da specificare, inoltre, che gli invii eventuali vengono fatti esclusivamente a SSN oppure ad enti già convenzionati con il Comune o realtà di Protezione Civile allertati. Nel nostro territorio (l'aera dell'Alto Milanese e attorno a Malpensa), poi, gli specialisti impegnati sono: Federica Filiberti, Roberta Filomena, Carmen Pucci, Elisa Marketti e Tatiana Ganna.

