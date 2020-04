La proposta di 'Insieme per Vanzaghello' all'Amministrazione comunale, affinché tutti insieme si possa contribuire al rafforzamento dei fondi statali versati per l'emergenza.

Un conto in Comune: è questa la proposta di 'Insieme per Vanzaghello' (attuale gruppo sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale), per far fronte a qualsiasi situazioni si presenti in un periodo tanto complesso quanto grave come quello dell'emergenza Coronavirus e di ciò che ne consegue. "Chiediamo, insomma, al sindaco Arconte Gatti di raddoppiare - scrivono - Con il Fondo di solidarietà, infatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha destinato al nostro Comune circa 28.000 euro, vincolando l’utilizzo al sostegno delle famiglie in difficoltà economica nel momento dell'emergenza. È abbastanza ragionevole supporre che vivremo fasi transitorie successive e solo tra qualche tempo, con cautela, riprenderemo a lavorare e a uscire di casa - sempre con nuove regole aggiustate alle circostanze, sorvegliando l'evoluzione della situazione per non ricadere in un nuovo tragico contagio. Quanto ci vorrà perché torni tutto normale? Nessuno lo sa. Per questo, per essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione ci si presenti, proponiamo alla lista Arconte Gatti Sindaco una misura lungimirante: chiediamo all'Amministrazione Comunale di aprire un conto corrente da gestire in trasparenza condivisa e raccogliere le donazioni di chi già ora può e vuole mostrare solidarietà alla propria comunità e ai propri concittadini messi in difficoltà dall'emergenza sanitaria. Se ogni cittadino di Vanzaghello contribuisse anche solo con pochi euro, avremmo raddoppiato quanto stanziato dalla Presidenza del Consiglio per noi e potremmo disporne per sostenere economicamente più a lungo famiglie e attività commerciali".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro