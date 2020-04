Coronavirus a Magnago

L'aggiornamento del sindaco Carla Picco sulla situazione attuale a Magnago e Bienate: "Abbiamo 10 concittadini positivi, 6 dei quali ricoverati e 4, invece, a casa".

Sono 10 i cittadini di Magnago e Bienate positivi al Coronavirus: l'ultimo aggiornamento è di ieri sera (martedì 6 aprile). "Di questi - scrive il sindaco Carla Picco - 6 sono ricoverati e 4 in terapia al proprio domicilio; mentre in quarantena per contatto stretto ne risultano 12. Purtroppo dobbiamo sempre ricordare i tre nostri concittadini deceduti. Come vedete non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo continuare a ridurre al minimo le uscite: mascherina, guanti, lavarsi le mani, tenere le distanze. Solo così i numeri dei contagi potranno diminuire".

