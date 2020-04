COVID-19 ad Arconate

L'assessore Francesco Colombo fa un bilancio della situazione attuale in paese. In totale, ad oggi, ci sono 10 casi di positività al Coronavirus (più, purtroppo, 3 decessi).

Sono 10 in totale, ad oggi, i casi di positività al Coronavirus ad Arconate (più, purtroppo, i 3 cittadini che sono venuti a mancare). Ad annunciarlo è l'assessore Francesco Colombo, nell'ormai consueto aggiornamento della situazione in paese. "Dieci persone, come detto - spiega - di cui 8 presso il proprio domicilio, 2 in via di guarigione, nessuna ricoverata e, infine, purtroppo 3 decessi. Tredici, dunque, complessivamente i casi registrati. Voglio, inoltre, sottolineare che sono stati intensificati i controlli di Polizia locale, con già le prime sanzioni. Non abbassiamo la guardia, ma usciamo di casa solo con un valido motivo, altrimenti si rischia la multa".

