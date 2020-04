Mascherine a tutte le famiglie

La distribuzione è cominciata nei giorni scorsi e a breve si concluderà: in totale sono 2300 i nuclei familiari che hanno ricevuto e riceveranno 3 dispositivi di protezione individuale.

Un lavoro di squadra. Un impegno che ha visto in campo più realtà, tutte insieme per far fronte alla delicata emergenza Coronavirus con la quale il nostro Paese si sta confrontando ormai da settimane. Mascherine ai vari nuclei familiari di Vanzaghello: la distribuzione è partita nei giorni scorsi e si concluderà a breve. "In totale sono 2300 le famiglie - spiega il sindaco Arconte Gatti - E ad ognuna sono stati lasciati tre dispositivi di protezione individuale. Voglio ringraziare le aziende, le attività commerciali e i volontari che si sono attivati, fin da subito, per dare il loro importante sostegno e contributo in un periodo grave e complesso come quello che stiamo vivendo".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro