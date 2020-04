Castano: 20 mila mascherine

Sono arrivate nelle scorse ore e, già da oggi, cominceranno ad essere distribuite ai castanesi. Quattro per famiglia, lasciate direttamente nella cassetta della posta.

Quattro per famiglia e per un totale di 20 mila mascherine. Sono arrivate nelle scorse ore e già dalla giornata di oggi inizieranno ad essere distribuite in tutto il territorio di Castano Primo. Si lavora e lo si fa, insomma, a ritmo serrato per far fronte il più possibile alla delicata emergenza Coronavirus che, ormai da settimane, sta coinvolgendo la Lombardia e l'Italia intera. "Dopo giorni di intensa attività per consentire al prezioso materiale di superare le dogane, finalmente siamo riusciti a far arrivare in città un carico di 20 mila mascherine - spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello - Ringrazio di cuore la 'Eclettica Srls' di Fabrizio Bongiovanni per questo meravigliosa dono, frutto di una generosità sconfinata. Il Comune, infatti, ha ricevuto gratuitamente i dispositivi di protezione individuale e gratuitamente le daremo alla popolazione. Avanti insieme; forza Castano Primo".

