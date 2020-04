"Noi ci siamo"

Il messaggio di 'Insieme per Vanzaghello', attuale gruppo sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale. "A disposizione nostra esperienza, punti di vista e proposte".

"L’obiettivo deve essere ed è condiviso: sostenerci gli uni con gli altri nel momento del bisogno!". Si chiude così il messaggio, pubblicato sulla loro pagina Facebook, dei componenti di 'Insieme per Vanzaghello', gruppo attualmente sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale. "I cittadini di Vanzaghello stanno ricevendo a domicilio in questi giorni delle mascherine. L’iniziativa è lodevole: si permette alle persone che non ne avevano di uscire, se necessario, col volto coperto. Attenzione! È importante puntualizzare che questi dispositivi di protezione individuale non sono omologate: il rischio che si corre è quello di scambiare le mascherine per un talismano che ci protegge e uscire di più, ma non è questo il momento di abbassare la guardia! Continuiamo a seguire le indicazioni che ci vengono date e stiamo a casa: usciamo solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità". E, poi, proseguono: "In altri Comuni della zona vediamo tante iniziative a sostegno dei cittadini che sono state attivate con tempestività. A Vanzaghello, fino al 9 aprile sarà possibile richiedere i buoni spesa attraverso un modulo scaricabile dal sito del Comune. Ma quanti hanno accesso ad un computer? Quante famiglie visitano regolarmente questo sito? Proprio la distribuzione delle mascherine poteva essere l’occasione per raccogliere a tappeto una serie di informazioni da tutte le famiglie, in modo da ottenere un quadro reale della situazione che permettesse di agire in maniera mirata ed efficace. Non in un’ottica di attacchi sterili e inutili, bensì per collaborare insieme al benessere di tutti, noi di 'Insieme per Vanzaghello' mettiamo a disposizione dell’Amministrazione Comunale la nostra esperienza della macchina governativa e il nostro punto di vista, insieme alle nostre proposte".

