COVID-19: un caso in più a Castano

C'è un nuovo cittadino risultato positivo al Coronavirus in città. Salgono, così, a 22 i casi a Castano (più le 5 persone, purtroppo, decedute nei giorni scorsi).

Un caso in più di positività al Coronavirus a Castano Primo. E, così, ad oggi sono in totale 22 le persone che hanno contratto il COVID-19 in città (più 5, purtroppo, deceduti). "Abbiamo anche notizie di sanzioni fatte a cittadini che escono senza una necessità e un motivo valido - commenta il sindaco Giuseppe Pignatiello - Ho ricevuto, inoltre, informazione di alcuni castanesi che sono stati costretti a chiamare i carabinieri, perché c'era gente che girava tranquillamente, facendo passeggiate per il paese. Spero davvero che tali comportamenti cambino, in quanto la situazione non è assolutamente positiva; i problemi e le difficoltà sono tante e questo non è il modo di risolvere ed uscire dal periodo complesso".

